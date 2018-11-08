لتوعية الشباب بمخاطرها.. حروب الجيل الرابع في ندوة بـ نوعية طنطا

نظمت كلية التربية النوعية بجامعة طنطا، ندوة تثقيفية بعنوان "الشباب ودوره في مواجهة حروب الجيل الرابع" تحت رعاية الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة، والدكتور السيد مزروع عميد الكلية، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات بوسط الدلتا وذلك في إطار الدور التنويري والتثقيفي التي تقوم به جامعة طنطا والهيئة العامة للاستعلامات لرفع وعي الشباب بمخاطر حروب الجيل الرابع.





حاضر في الندوة ماهر عباس نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية الذي تحدث عن تعدد الحروب التي واجهتها منطقة الشرق الأوسط وذلك بداية من حروب الجيل الأول والثاني والثالث وصولًا إلى حروب الجيل الرابع والتي تستهدف تحطيم الهوية الوطنية وبث الأفكار المغلوطة والهدامة في عقول الشباب ، وزعزعة الاستقرار بين الدول، وتفكيك الدولة الواحدة وإسقاطها، وتغذية الفتن والشائعات، مؤكدًا أن تلك الحرب استهدفت مصر لكنها فشلت في تحطيمها وتفكيكها موضحًا أن هدم الأمة يكون بالسيطرة على شبابها.





وأوضح نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية أهم استخدامات حرب الجيل الرابع وهي بث الشائعات، واستخدام الفضائيات لبث الإحباط وقتل الحماس لدى الشباب، وبث الحروب الطائفية، وخلق الأزمات الاقتصادية ، وخلق الفوضى وزعزعة الاستقرار في المنطقة ، وأنهى كلمته بالحديث عن كيفية تحصين الشباب من خلال التأكد من دقة المعلومة ، ومعرفة مصدرها ، وعدم التقليل من قيمة الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى.





ومن جانبه رحب الدكتور السيد مزروع بالحضور مؤكدًا أهمية تلك الندوات في فتح باب الحوار مع الشباب لتصحيح المفاهيم المغلوطة لديهم التى تثار فى وسائل التواصل الاجتماعى وتوعيتهم بكيفية التصدي لها ومواجهتها.





وفي كلمته حث الدكتور حسان رشيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الشباب على العمل الحر ودوره في بناء شخصية الطالب.





وأكد الدكتور حمدي شعبان وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث على أهمية تعزيز قيم الانتماء للوطن لدى الشباب.





وصرح سمير مهنا مدير عام إعلام وسط الدلتا بضرورة تنمية وعي الشباب من خلال الاطلاع وتثقيف أنفسهم بأهم القضايا والتحديات التي تواجهها مصر ومن أخطرها حروب الجيل الرابع.





شارك في اللقاء ضاحي هجرس مدير مركز إعلام طنطا وشهد اللقاء تكريم الدكتور السيد مزروع للأستاذ ماهر عباس نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية.