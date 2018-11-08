محافظ الغربية يشارك في احتفالية حزب مستقبل وطن لتجهيز 50 عروسة ..صور

أكد اللواء مهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، حرصه على مشاركة فرحة العرائس فى حفل تجهيزهن، مشيرًا إلى اهتمامه بتفعيل المشاركة المجتمعية ومساندة جميع الجهات التى تساهم فى مساعدة غير القادرين.





جاء ذلك خلال احتفالية تجهيز 50 عروسة التى نظمها حزب مستقبل وطن بالمحافظة تحت رعاية ومشاركة محافظ الغربية.





كما أكد محافظ الغربية أن هذا الحفل خير دليل على تلاحم القوة السياسية والشعبية والتنفيذية لصالح المواطن، مشيرًا إلى دعمه الدائم لزيادة العمل المجتمعى الذى يعود بالنفع على المواطنين.





بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري ثم تلاوة عدد من الآيات القرآنية ثم كلمة المحاسب محمد عريبى أمين عام حزب مستقبل وطن بالغربية قدم الشكر خلالها لمحافظ الغربية على رعايته ومشاركته فى هذا الحفل، كما قدم الشكر لكل القائمين والمساهمين فى هذا الحفل.





وتخلل الحفل فقرات فنية مقدمة من فرقة غزل المحلة للفنون الشعبية.





وفى نهاية الحفل قام محافظ الغربية بتوزيع كوبونات الأجهزة الكهربائية لعدد 50 عروسة.



