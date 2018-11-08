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منوعات

لسبب غريب.. زوج مجنون يقتل زوجته أمام طفلهما في قلب المطعم

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 08:15 ص
صدى البلد
نهى حمدي
يقف مواطن مسلح ويحمل سكينا ملطخا بالدماء في وسط الشارع، ليس مشهدا دراميا ولكنها جريمة قتل مكتملة الأركان، فقد قام المواطن بقتل صديقته أمام ابنهما البالغ من العمر 5 سنوات.

وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض على ديفيد لي موريس، 29 عاما، بعد أن قتل صديقته غابرييل ماريا غارسيا، 28 عاما، في ساحة أحد المطاعم المزدحمة في سياتل في وضح النهار، ومن ثم خرج إلى الشارع، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقف "موريس" بالسكين وهو ملطخ بالدماء في وسط الشارع، ليتمكن أحد المارة من تثبيت القاتل بسلاحه ويدعى "براون"، بينما توسل إليه رجل آخر لوضع السكين على الأرض.

ثم طالب براون موريس بالوقوف على الأرض ووضع السكين، لكنه رفض، واستمر الوضع هكذا حتى ألقت الشرطة القبض على موريس.

وأوضح موريس في التحقيقات أنه قتل صديقته أثناء حديثهما سويًا عن مشكلاتهم، ولكنها استمرت في تجنب الموضوع، وقام بسحب سكينه استعدادًا لقتلها في مركز العلوم، لكنه قرر أنه يريد التحدث إليها أكثر أثناء قيامهم بشراء البيتزا لابنهما، وهناك اشتد النقاش فقتلها في وسط المطعم.
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