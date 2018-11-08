بعد ساعات من مشادة مع ترامب.. البيت الأبيض يعلق دخول مراسل CNN

أعلن البيت الأبيض، تعليق أوراق اعتماد مراسل شبكة "سي إن إن" الأمريكية، جيم أكوستا، بعد المشادة التي وقعت بين الصحفي والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي أمس، الأربعاء.





ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية عن سارا ساندرز، المختصة بالصحافة في البيت الأبيض، أن تعليق عمله يأتي "حتى إشعار آخر".





وكان "أكوستا"، قد نشر تغريدة على حسابه، أوضح أنه مُنع من دخول البيت الأبيض، الأمر الذي أكدته "ساندرز"، مدعية أن تعليق أوراق اعتماده بعد أن وضع يده على امرأة شابة كانت تقوم بعملها كمتدربة في البيت الأبيض.





وكانت مشادة وقعت بين ترامب وأكوستا خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض تعليقًا على انتخابات التجديد النصفي للكونجرس أمس، الأربعاء.





وطرح "أكوستا"، العديد من الأسئلة التي اعتبرها ترامب معادية.