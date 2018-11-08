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سفيرنا في تونس: تحديد مكان لتجمع مشجعي الأهلي قبل الذهاب للمباراة

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 03:58 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كـريـم الـخـطيب
قال نبيل حبشي، سفير مصر لدى تونس، إن هناك إجراءات تأمين مشددة على أعلى مستوى بعد وصول فريق النادي الأهلي والفريق الفني والبعثة إلى تونس، مؤكدًا التنسيق الكامل مع السلطات التونسية.

وأوضح «حبشي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه تم الاتفاق على نقطة تجمع لجمهور النادي الأهلي سيتم الإعلان عنها خلال الساعات القادمة لدخول الجماهير وسط تأمين شامل بالكامل مع طاقم السفارة.

وأشار سفير مصر، إلى أن انتشار الشائعات حول مباراة الأهلي والترجي لا داعي للاهتمام بها، مؤكدًا أن العلاقات المصرية التونسية لا تتأثر بسبب مباراة كرة قدم؛ لأنها قوية ومتينة ومستمرة، ولا أحد يستطيع إفساد هذه العلاقات.

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