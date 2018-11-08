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أخبار العالم

بسبب الواسطة.. عريضة برلمانية لسحب الثقة من وزير إخواني في تونس

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 07:32 ص
صدى البلد
حسن محرم
وقع عشرات النواب في البرلمان التونسي وثيقة لسحب الثقة من وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي، المنتمي لحركة النهضة الإسلامية، أنور معروف.

وبحسب قناة "نسمة" التونسية، فإن 75 نائبًا من أحزاب نداء تونس والجبهة الشعبية والتيار الديمقراطي ونواب مستقلين، وقعوا على هذه العريضة.

وجاء توقيع هذه العريضة اعتراضًا على تعيينات قام بها معروف لمنتمين لحركة النهضة، في المركز الوطني للإعلامية، من أجل الاستحواذ عليها، وجعلها تخدم حركة النهضة.

ويأتي توقيع هذه العريضة بالتزامن مع تعديل وزاري أعلن عنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد.
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