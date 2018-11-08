القابضة الكيماوية: حصر 42 قطعة أرض مملوكة للشركات التابعة لسداد مديونياتها

قال وليد الرشيد، نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إن القابضة انتهت من حصر نحو 42 قطعة أرض مملوكة لشركاتها التابعة، وذلك لبيعها واستغلال عوائدها في تسوية المديونيات المتراكمة على الشركات، منوها بإرسال بيان بتلك المساحات من الأراضى إلى وزارة قطاع الأعمال العام.



وأضاف الرشيد، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن عوائد بيع أصول كل شركة تابعة ستوجه لتسوية مديونيتها الخاصة وتمويل خطط التطوير وإعادة الهيكلة أولا، موضحا أن الشركة القابضة لها الحق فى استغلال فوائض حصيلة البيع بعد التسوية في سداد ديون شركات شقيقة باعتبارها المالك لكل الشركات.



وتقدر مديونيات الشركات التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية نحو 11.5 مليار جنيه، تشمل 7.5 مليار لشركات الكهرباء والغاز، وما يتراوح بين 3 و4 مليارات لبنك الاستثمار القومي.



وأوضح الرشيد أن مساحات الأراضي التي تم حصرها تضم أراضي عقارية وزراعية وسكنية، وسيتم تقييمها الفترة المقبلة.



وأكد أن شركات قطاع الأعمال تعانى من تراكم المديونيات عليها منذ عدة سنوات نظرا لعدم قدرتها على السداد نقدا رغم امتلاكها أصول تقدر بمليارات الجنيهات، لذا سيتم استغلال الأصول لحل جميع مشاكل القطاع والنهوض بالشركات للمساهمة فى التنمية الاقتصادية للبلاد.



وكان هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أعلن إن وزارته تستعد لطرح 24 قطعة أرض مملوكة للشركات التابعة للقطاع في 10 محافظات بإجمالي مساحة 24 مليون متر مربع وتوجيه الحصيلة لسداد المديونيات وأعمال التطوير.