بني آدم يوسف الشريف يقترب من المليون التاسع

وصلت إيرادات فيلم "بني آدم" للفنان يوسف الشريف لـ8 ملايين و945 ألف جنيه بعد 9 أسابيع، ولم يحقق الفيلم سوى ألفي جنيه إيرادات هذا الأسبوع.





ويشهد فيلم "بني آدم" في أحداثه صراعًا دمويًا بين "آدم"، المجرم، الذى يجسده الشريف، والعقيد ممدوح الشهاوى، الذى يجسده النجم أحمد رزق، وتطالب الجهات الأمنية القبض على "آدم" لارتكابه جرائم كبيرة فى حق المجتمع وبعض الأشخاص.



