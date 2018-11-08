تراجع إيرادات فيلم سوق الجمعة هذا الأسبوع

حقق فيلم "سوق الجمعة"، إيرادات وصلت إلى 3 ملايين و414 ألفا بعد 11 أسابيع عرضًا في دور السينما، وتراجعت إيراداته هذا الأسبوع.



"سوق الجمعة" ينتمى لنوعية أفلام اليوم الواحد، الذي تدور أحداثه حول عالم سوق الجمعة والأسر، التى تسكن فى هذه السوق والوافدين إليها والتجار وحياتهم الاجتماعية، وما يحدث من مفارقات طوال هذا اليوم، وتنتج عنها الكوميديا ضمن الأحداث.



فيلم "سوق الجمعة" بطولة عمرو عبدالجليل وصبري فواز وريهام عبدالغفور ودلال عبدالعزيز ومحمد لطفي وأحمد فتحي ونسرين أمين ومحمد عز ومحمود حجازي وسلوي محمد علي ونهى صالح قصة محمد الطحاوي وسيناريو وحوار أحمد عادل سلطان وإنتاج أيمن عبدالباسط وأحمد عبدالباسط وإخراج سامح عبدالعزيز.