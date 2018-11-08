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منوعات

اكتشاف أقدم رسوم للحيوانات بعمر 40 ألف سنة

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 06:21 ص
صدى البلد
نهى حمدي
عثر العلماء على أقدم نموذج معروف لرسم حيوان على جدار كهف إندونيسي ناء، وهو عبارة عن صورة ظلية حمراء تشبه إلى حد كبير حيوان الثور.

وبالفحص وجد أن هذا الرسم يعود عمره لـ 40 ألف سنة، وتعد بذلك أقدم من لوحات الحيوانات المماثلة الموجودة في الكهوف الشهيرة في أوروبا، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".

فيما اعتقد الخبر من قبل أن أوروبا هي المكان الذي بدأ فيه أسلافنا في رسم الحيوانات وشخصيات أخرى.

لكن عمر الرسم بالإضافة إلى الاكتشافات السابقة في جنوب شرق آسيا، يوضح أن الرسم الرمزي ظهر في كل من آسيا وأوروبا في نفس الوقت تقريبا.

كما قام الباحثون بتحليل الرسومات البدائية ولوحات لمشاهد الإنسان من الكهوف في جزيرة بورنيو.
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