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أخبار العالم

جون سنو لترامب: هل ستنخفض الحرارة بينك وبين الإعلام

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 06:42 ص
صدى البلد
حسن محرم
وجه جون سنو سؤالا للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال المؤتمر الذي عقده بشأن نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، بشأن "هل من الممكن أن تنخفض الحرارة بين الجمهوريين والديمقراطيين".

وذكرت القناة البريطانية الرابعة، أن مراسلها في البيت الأبيض، جون سنو، وجه لترامب بشأن هل هناك إمكانية لانخفاض التوتر بينه وبين وسائل الإعلام.


ونوه سنو في سؤاله بأنه كان هناك العديد من الانتهاكات وأعمال العنف خلال الحملات الانتخابية في هذه الانتخابات قادت إلى مقتل بعض المواطنين، فهل سنجد الحرارة تنخفض بين السياسيين الأمريكيين وأن يعم السلام بين وسائل الإعلام؟

ورد ترامب قائلا: "إنه سؤال عادل، أحب أن أرى الوحدة والسلام والحب أو أي كلمة أخرى تريدني أن أستخدمها"، متابعا:" إذا أنهم (وسائل الإعلام) يغطون بعدالة، وهو ما لا يحدث، أنا لا أقول ذلك بشكل عدائي، ولكني أتلقى تغطية غير صحيحة بتاتا، فقد أجري شيئا رائعا ولكنهم يظهرونه بشكل غير جيد".

واستطرد: "أن فعلت خطأ، غطوه، أنا أحب أن يتم التغطية بعدالة، أنظروا للاقتصاد أنه يشهد تحسنا، ولكن إلى أي مدى الشبكات الثلاثة الكبرى، بينهم سي أن أن يتحدثون عن أن الاقتصاد في تحسن، في الغالب هم لا يتحدثون عن ذلك أبدا".

ويتشابه اسم المراسل البريطاني، جون سنو، مع بطل مسلسل "جيم أوف سرونز"، الشهير جون سنو.

وقد التقيا الاثنين في أبريل عام 2014.

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