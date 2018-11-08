سفيرنا في تونس: طلبي بعدم ارتداء تي شيرت الأحمر كذب.. ومدرجات الأهلي مؤمنة بالكامل.. وتم تحديد مكان لتجمع مشجعي الأهلي قبل الذهاب للمباراة.. والعلاقات بين مصر وتونس أقوى من أي مباراة

سفيرنا في تونس: - طلبي بعدم ارتداء تي شيرت الأحمر كذب - الشائعات تصدر من بعض الأشخاص الذين تريدون افتعال المشكلات - تم تحديد مكان لتجمع مشجعي الأهلي قبل الذهاب للمباراة - اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية جمهور الأهلي - العلاقات بين مصر وتونس أقوى من أي مباراة - السفارة تبذل كل ما يمكنها من جهود من أجل توفير الأجواء المناسبة



رد السفير نبيل حبشي، سفير مصر في تونس، على شائعة طلبه من جماهير الأهلي بعدم ارتداء "تي شيرت" الأحمر، قائلا «أتحدى أي شخص يثبت هذا الكلام لأن كل هذه التصريحات كاذبة، وعلى كل شخص يقدم دليل على كلامه، ولم أطلب الجماهير عدم ارتداء تي شيرت الأهلي في الشارع».





وقال «حبشي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن ما قيل بشأن طلبه من جماهير الأهلي بعدم ارتداء "تي شيرت" الأحمر معلومة كاذبة ولم يصرح بها إطلاقا، موضحا أنه تم اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية جمهور الأهلي في المدرجات وخارجها.





وأوضح سفير مصر في تونس، أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمباراة الأهلي والترجي لتخرج بروح رياضية، مؤكدا أن العلاقات المصرية التونسية لن تتأثر نهائيا، مشددا على أن جمهور الأهلى بدأ يتوافد منذ الأمس وسط تأمينات مشددة.





وأشار إلى أن هناك إجراءات تأمين مشددة على أعلى مستوى بعد وصول فريق النادي الأهلي والفريق الفني و البعثة إلى تونس، مؤكدًا التنسيق الكامل مع السلطات التونسية.





ولفت إلى أنه تم الاتفاق على نقطة تجمع لجمهور النادي الأهلي سيتم الإعلان عنها خلال الساعات القادمة لدخول الجماهير وسط تأمين شامل بالكامل مع طاقم السفارة، مشددا على أن الشائعات تصدر من بعض الأشخاص الذين تريدون افتعال المشكلات.





ونوة إلى أن انتشار الشائعات حول مباراة الأهلي والترجي لا داعي للاهتمام بها، مؤكدًا أن العلاقات المصرية التونسية لا تتأثر بسبب مباراة كرة قدم؛ لأنها قوية ومتينة ومستمرة، ولا أحد يستطيع إفساد هذه العلاقات.



