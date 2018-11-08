رقم قياسي جديد للانتخابات الأمريكية: 8 علماء و3 ممرضات ضمن الفائزين

كشف موقع "بيزنس أنسيدر" الأمريكي، أن 8 علماء و15 طبيبا و3 ممرضين انتخبوا خلال انتخابات التجديد النصفي، ليكونوا نوابًا في الكونجرس الأمريكي.





وأشار الموقع، إلى أن الانتخابات الأخيرة سجلت رقمًا قياسيًا من نوع آخر، وهو وجود عدد كبير من العلماء بين النواب.





وتابع: أن 8 علماء جدد على الأقل انتخبوا كأعضاء في الكونجرس، واحد منهم عضو في مجلس الشيوخ و7 في مجلس الممثلين.





ومن بين هؤلاء العلماء، عالم فيزياء وعالم في الميكروبات، وعالم كيميائي، وعالم رياضيات وباحث في علوم البحار وعالم في البيوكيمياء.





إلى جانب ذلك، فهناك 8 مهندسين انتخبوا أيضًا بينهم مهندسة نووية، و15 طبيبًا، و3 ممرضات.





ووفقًا للموقع فإن هذا الرقم الكبير سيساعد على دفع القوانين الخاصة بالبحث العلمي في الكونجرس.



