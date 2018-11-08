أشياء في منتهى الغرابة يطلبها الأمير تشارلز من موظفيه كل صباح

يعمل أسطول من الموظفين رهن إشارة الأمير تشارلز ابن الملكة إليزابيث الثانية ووريث العرش البريطاني، يلبون مطالبه غير العادية على مدار اليوم.



فقد يقوم الموظفون بطهي الطعام وترتيب السرير الخاص بالأمير ومعاونته في كل شيء يخص حياته اليومية وانجاز متطلباته الغريبة التي لا تنتهي، الأمر الذي دفع الموظفون أن يلقبوه بالأمير المدلل، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.



فيقول الخادم السابق، بول بوريل، الذي عمل مع العائلة المالكة عن قرب، أن الأمير تشارلز لديه روتين صباحي صارم للغاية، الذي يحتاج من موظفيه أن ينفذوه، من بينها طلبات "غير عادية" إلى حد ما.



ويوضح "بوريل" خلال الفيلم الوثائقي "Serving the Royals: Inside the Firm": "يتم كيّ بيجامة نومه كل صباح، وكي أربطة حذائه لتأخذ شكلا مسطحا، ويجب أن يكون قابس الحمام في وضع معين، كما يجب أن تكون درجة حرارة الماء فاترة".



المهام لا تنتهي على هذا الحد بل هناك أمر أكثر غرابة، حيث يعين الأمير موظف كل مهامه أن يضع معجون الأسنان بحجم 3 سم على فرشاة الأسنان الخاصة بالأمير، يوميًا.