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أخبار العالم

بتكلفة 2 مليار يورو.. شركة إسبانية سعودية لبناء 5 فرقاطات حربية للرياض

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 07:48 ص
صدى البلد
حسن محرم
دشنت السعودية وإسبانيا، مشروعًا ضخمًا تحت اسم "سامي نافانتيا للصناعات البحرية" لتصميم وبناء 5 فرقاطات حربية من نوع "أفانتي 2200" لحساب وزارة الدفاع السعودية.

وذكرت صحيفة "الحياة" اللندنية، أن الشركة السعودية للصناعات العسكرية "sami" والشركة الإسبانية نافانتيا، دشنتا هذه الشركة الجديدة تنفيذًا لاتفاق وقع في أبريل الماضي لتصميم 5 فرقاطات للسعودية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هذه الصفقة تبلغ 2 مليار يورو، وقد تم الاتفاق عليها خلال زيارة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان إلى العاصمة الإسبانية.

وبحسب الصحيفة فإن الرياض شهدت مراسم توقيع المشروع المشترك وإطلاقه رسميًا من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية أحمد الخطيب، والرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «نافانتيا» الإسبانية جونزالو ألكازار، إلى جانب عدد من المسؤولين من الطرفين.

وسيعمل المشروع المشترك في شكلٍ رئيس على توطين صناعة كل ما يتعلق بأنظمة القتال البحرية من إدارة المشاريع، وتركيب أنظمة القتال وربطها، وهندسة النظم وتصميمها، وتطوير العتاد والبرمجيات وفحصها، وتطوير أنظمة المحاكاة، إضافة إلى تركيب الأنظمة القتالية ودمجها على متن آخر سفينة في المشروع الإسباني، فضلًا عن الدعم اللوجستي وبرامج التدريب.

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