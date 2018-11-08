الصين تطلق سيارات ذاتية القيادة للعمل بالشوارع والأجرة مجانا

استبدلت السلطات الصينية جميع سيارات الأجرة الموجودة بمدينة "ووزين" بسيارات ذاتية القيادة.





وقامت الحكومة بنشر هذه السيارات في مدينة "ووزين" في نفس توقيت افتتاح المعرض العالمي الخامس لتقنيات الإنترنت، والذي حضره عدد كبير من الزوار والمستثمرين وأصحاب شركات التكنولوجيا من مختلف بلدان العالم، بحسب ما نشرت "روسيا اليوم".





ووفقًا للتقارير الصحفية الصينية فالسلطات قد أعلنت أن التنقل في هذه السيارات مجانًا لسكان المدينة، حتى انتهاء المعرض والذي يستمر من 7 لـ 9 نوفمبر.





وإلى جانب تقنيات السيارات ذاتية القيادة، ستقوم الشركات الصينية بعرض أحدث ما لديها في مجال التكنولوجيا، وخصوصا تقنيات الجيل الخامس من الإنترنت "5G".