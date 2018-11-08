ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

الصين تطلق سيارات ذاتية القيادة للعمل بالشوارع والأجرة مجانا

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 07:33 ص
صدى البلد
نهى حمدي
استبدلت السلطات الصينية جميع سيارات الأجرة الموجودة بمدينة "ووزين" بسيارات ذاتية القيادة.

وقامت الحكومة بنشر هذه السيارات في مدينة "ووزين" في نفس توقيت افتتاح المعرض العالمي الخامس لتقنيات الإنترنت، والذي حضره عدد كبير من الزوار والمستثمرين وأصحاب شركات التكنولوجيا من مختلف بلدان العالم، بحسب ما نشرت "روسيا اليوم".

ووفقًا للتقارير الصحفية الصينية فالسلطات قد أعلنت أن التنقل في هذه السيارات مجانًا لسكان المدينة، حتى انتهاء المعرض والذي يستمر من 7 لـ 9 نوفمبر.

وإلى جانب تقنيات السيارات ذاتية القيادة، ستقوم الشركات الصينية بعرض أحدث ما لديها في مجال التكنولوجيا، وخصوصا تقنيات الجيل الخامس من الإنترنت "5G".

loading...

ترشيحاتنا

الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وتتوقع سقوط أمطار على معظم الأنحاء

انفراد بالمستندات .. 10 كليات بعين شمس دون انتخابات وفوز 762 طالبا بالتزكية

نائبة تعد مشروع قانون لإنشاء صندوق لرعاية المصريين في الخارج

طريقة عمل شكشوكة خضراوات بأسهل الخطوات

رامي جاد يكشف حقيقة إلغاء جمارك السيارات عام 2019

بلقيس تبهر متابعيها بفستان كشمير ..صور

تعرف على الفرق بين الزنجبيل المجفف والطازج

طفلة تقتل رضيعا عمدا وتخرج بكفالة ..فيديو

تجديد حبس 3 سيدات بتهمة سرقة المواطنين بالقاهرة

تخلصي من تجاعيد البشرة في 20 دقيقة

جدل في تونس بعد تعيين رجل أعمال يهودي وزيرا للسياحة

سفيرنا في تونس: طلبي من الجمهور بعدم ارتداء تي شيرت الأحمر كذب.. ومدرجات الأهلي مؤمنة بالكامل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل مرعبة في الغابة.. عقاب قاس من رجل متوحش لزوجته بسبب الغيرة

بلقيس تبهر متابعيها بفستان كشمير ..صور

بعد ظهور بسمة بوسيل الأخير.. أسرار رشاقة المشاهير بعد الولادة.. صور

63 % نسب الإشغال السياحي بالبحر الأحمر.. والألمان في الصدارة

روبي تظهر بلوك جديد على طريقة منة شلبي .. صور

فيديو

تعرف على الحالة المرورية اليوم.. وأبرز الأعمال والإصلاحات على الطرق
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وتتوقع سقوط أمطار على معظم الأنحاء
خالد ميري: الإعلام العالمي تحدث عن منتدى الشباب بشكل إيجابي ..فيديو
ميري: المنتدى فرصة لا تتكرر بالعالم للحوار بين الشباب وصناع القرار ..فيديو
سفيرنا في تونس: طلبي من الجمهور بعدم ارتداء تي شيرت الأحمر كذب.. ومدرجات الأهلي مؤمنة بالكامل

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟