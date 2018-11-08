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اليوم.. القوى العاملة تنتهي من قبول طلبات الراغبين في التدريب مجاناً.. صور

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 08:23 ص
لقوى العاملة تنتهي
لقوى العاملة تنتهي من قبول طلبات الراغبين في التدريب مجانا
هيثم سعد الدين
تنتهي وزارة القوي العاملة اليوم الخميس من، قبول طلبات الدفعة السادسة من الراغبين في التدريب من الذكور والإناث من جميع محافظات الجمهورية بشركة شلمبرجير على المهن المتعلقة بنشاط الخدمات البترولية بداية من أعمال استكشاف البترول، وحفر الآبار، وحتى إنتاج النفط أو الغاز من الآبار.

وبلغ عدد المتقدمين خلال الأيام الأربعة الماضية أكثر من 700 راغب تقدموا بأوراقهم باليد بمقر الوزارة، فضلا عن المتقدمين من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة من المحافظات المختلفة. 

وأوضح محمد سعفان وزير القوي العاملة ،أن التدريب يتم مجانا لمدة 4 أشهر، فضلا عن منح المتدرب مكافأة مالية قدرها 1300 جنيه شهريا طوال فترة التدريب، بالإضافة إلى 1000 جنيه بدل إقامة للمغتربين من خارج محافظات القاهرة الكبرى.

وأشار "سعفان" إلى أنه يشترط في المتقدم للتدريب أن يكون من خريجي المدارس الفنية الصناعية "نظام الـ 3 و5 سنوات" والمعاهد الفنية الصناعية والجامعة العمالية دفعات 2014 و2015 و2016 و2017، مع الإلمام باللغة الإنجليزية، وألا يتجاوز السن عن 30 عاما في تاريخ التقديم، فضلا عن التفرغ الكامل طول مدة التدريب.

وكشف "سعفان" أنه تسهيلا على جميع الراغبين وتخفيف عبء وتكاليف السفر من مقر إقامتهم للوزارة، تم لأول مرة تقديم المستندات المطلوبة للراغبين في التدريب من خلال الموقع الالكتروني للوزارة على الرابط التالي: http://www.manpower.gov.eg/ter_petrol.html،
أو التقدم بالطلبات باليد مرفقا بها السيرة الذاتية بما لا تزيد عن صفحة واحدة بالعنوان، وتاريخ الميلاد، والتليفون، والخبرات، وصورة من المؤهل الدراسي، ومن بطاقة الرقم القومي، والموقف من التجنيد أو الخدمة العامة، وذلك بمقر وزارة القوي العاملة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- من الساعة التاسعة صباحا وحتي الثانية بعد الظهر، اليوم الخميس ، ولن تقبل أية طلبات غير مستوفاة للشروط. 

وأشار الوزير إلي أنه سيتم إجراء البرنامج التدريبي بمراكز التدريب ومواقع عمل شركة شلمبرجير، والتأمين على جميع المتدربين من أخطار الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي أو الإصابة، وسوف يمنح المتدرب بعد اجتياز الدورة شهادة معتمدة من الوزارة والشركة، وشهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة.
اليوم.. القوى العاملة تنتهي من قبول طلبات الراغبين في التدريب مجاناً.. صور
اليوم.. القوى العاملة تنتهي من قبول طلبات الراغبين في التدريب مجاناً.. صور
اليوم.. القوى العاملة تنتهي من قبول طلبات الراغبين في التدريب مجاناً.. صور
اليوم.. القوى العاملة تنتهي من قبول طلبات الراغبين في التدريب مجاناً.. صور
اليوم.. القوى العاملة تنتهي من قبول طلبات الراغبين في التدريب مجاناً.. صور
اليوم.. القوى العاملة تنتهي من قبول طلبات الراغبين في التدريب مجاناً.. صور
اليوم.. القوى العاملة تنتهي من قبول طلبات الراغبين في التدريب مجاناً.. صور
اليوم.. القوى العاملة تنتهي من قبول طلبات الراغبين في التدريب مجاناً.. صور
اليوم.. القوى العاملة تنتهي من قبول طلبات الراغبين في التدريب مجاناً.. صور
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