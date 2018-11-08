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تعرف على الحالة المرورية اليوم.. وأبرز الأعمال والإصلاحات على الطرق

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 07:59 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كـريـم الـخـطيب
حذر اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، من شبورة مائية كثيفة على الطرق الساحلية والزراعية ومحور روض الفرج ومحور الكورنيش.

وناشد «هشام»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة «الأولى»، المواطنين، توخي الحذر أثناء القيادة والقيادة بالسرعة المناسبة، ويفضل الانتظار لحين زوال الشبورة، مشيرًا إلى أن هناك خدمات مرورية مكثفة مدعمة بالأوناش والمساعدات الفنية على مدار اليوم.

واستكمل الخبير المروري، أنه استمرار الإغلاق الجزئي لشارع امتداد رمسيس بسبب أعمال محور المشير ولمدة 4 أشهر، وهناك تحويلات مرورية لتسهيل الحركة المرورية، مضيفًا أن هناك كثافات مرورية في الطريق القادم من الزراعى إلى نفق مدينة السلام، لذلك ينصح بطريق شبرا لمنع الكثافات المرورية.

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