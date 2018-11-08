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محافظات

منطقة الفيوم الأزهرية تكرم أحد موظفيها لخروجه على سن المعاش.. صور

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 08:20 ص
صدى البلد
الفيوم - نبيل أبو السعود
نظمت إدارة الشئون القانونية بمنطقة الفيوم الأزهرية، حفلا لتكريم مصطفى علي، الذى بلغ سن التقاعد؛ تقديرًا لما قدمه من جهد وتفاني خلال حياته الوظيفية.

حضر حفل التكريم الشيخ سعيد محمد سعيد رئيس منطقة الفيوم الأزهرية وعلي أنور مدير الشئون القانونية وأعضاء الإدارة القانونية ومختلف قيادات المنطقة والعاملين بها.

وألقى رئيس منطقة الفيوم الأزهرية كلمة للمحتفى به قال فيها إن وصول قطار العمل إلى آخر محطاته في طريق قطعناه معا بكل ما فيه، يحزن القلب إلا أن روعة التواصل بيننا خلال هذه الفترة كان له أثر ومعنى.
منطقة الفيوم الأزهرية تكرم أحد موظفيها لخروجه على سن المعاش.. صور
منطقة الفيوم الأزهرية تكرم أحد موظفيها لخروجه على سن المعاش.. صور
منطقة الفيوم الأزهرية تكرم أحد موظفيها لخروجه على سن المعاش.. صور
منطقة الفيوم الأزهرية تكرم أحد موظفيها لخروجه على سن المعاش.. صور
منطقة الفيوم الأزهرية تكرم أحد موظفيها لخروجه على سن المعاش.. صور
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