رونالدو بعد هزيمة يوفنتوس: مانشستر لا يستحق

اعتبر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، الذي سجل هدفا لم يكن كافيا لإنقاذ فريقه من الخسارة القاتلة أمام مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف، مساء أمس الأربعاء، في رابع جولات دوري الأبطال، أن الفريق الإنجليزي سجل هدفين دون أن يقدم "شيئا يستحق عليه" هذا التقدم.





وأكد رونالدو في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" المحلية عقب نهاية اللقاء الذي احتضنه ملعب "أليانز ستاديوم": "دوري الأبطال بطولة خاصة، يمكنك أن تكون متقدما، ولكن لا يجب أن تشعر بالتراخي لأن أي شيء من الممكن أن يحدث. سيطرنا على المباراة، وصنعنا فرصتين أو ثلاثة لقتل اللقاء، ولكننا دفعنا ثمن لحظة من غياب التركيز".





وأضاف النجم البرتغالي "اليونايتد لم يقدم شيئا يستحق عليه الفوز، ولكنه سجل هدفين. لا أحب الحديث عن الحظ، لأنه يجب أن تبحث عن الحظ، على الرغم من أن هذه المرة كان هدية منا".





وتقدم "البيانكونيري" بهدف سجله رونالدو بتسديدة على الطائر من داخل المنطقة، ثم تبارى لاعبو الفريق في إهدار الفرص السهلة، ليأتي العقاب من المان يونايتد الذي قلب لاعبوه الطاولة في آخر 4 دقائق (الدقيقة 86 و90) بهدفي الإسباني خوان ماتا والبرازيلي أليكس ساندرو (بالخطأ في مرماه).





وحرمت الخسارة بطل إيطاليا من حجز بطاقة تأهله رسميا لثمن النهائي، ولكن رونالدو أكد أن فريقه سيمر للدور الثاني كمتصدر.





وقال في هذا الصدد "الخسارة ليست جيدة، ولكننا ما زلنا متصدرين للمجموعة. الفريق قدم مباراة طيبة للغاية، ويجب أن نرفع رؤوسنا. متأكد من تأهلنا كمتصدرين للمجموعة".





وتطرق الدون للحديث عن هدفه في مرمى اليونايتد، قائلًا: "لقد رأيت إعادة الهدف في غرفة خلع الملابس، لم أكن أدرك أنه هدف رائع، لكنني قمت بتحرك جيد وسددت الكرة بقوة، أنا سعيد بالهدف، لكن بالطبع محبط قليلًا حيث كان بإمكاننا الفوز بـ3 أو 4 أهداف".



