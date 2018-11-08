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أخبار البلد

دورة تدريبية لرفع كفاءة العاملين بالقوى العاملة في الإسماعيلية

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 08:22 ص
صدى البلد
هيثم سعد الدين
أصدر محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعليمات لمديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بضرورة العمل على رفع كفاءة وتحفيز العاملين بالمديريات، وذلك للارتقاء بمنظومة العمل وتقديم أفضل خدمة للمواطنين وإنجازها في أسرع وقت.

وقال ياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، إنه في هذا الإطار تم تنظيم دورة تدريبية للعاملين بالمديرية ومكاتبها المختلفة تحت عنوان: "التواصل الفعال مفتاح النجاح في العمل"، بقاعة الاجتماعات بالمديرية.

وحضر الدورة عددا كبيرا من العاملين الذين أثنوا على هذه الدورات التدريبية والتي تعمل على تطوير الذات وتنمية مهاراتهم وقدراتهم وإمدادهم بالطاقة الإيجابية التي تنعكس على الإبداع في عملهم.

حاضر في الندوة الدكتور خالد منصور المدرب الدولي في مجال التنمية البشرية والحاصل على الدكتوراه في اقتصاديات التعليم.
دورة تدريبية لرفع كفاءة العاملين بالقوى العاملة في الإسماعيلية
دورة تدريبية لرفع كفاءة العاملين بالقوى العاملة في الإسماعيلية
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دورة تدريبية لرفع كفاءة العاملين بالقوى العاملة في الإسماعيلية

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