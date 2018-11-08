الجزائر تواجه الإمارات.. والسعودية تلتقي البحرين بالبطولة العربية لرجال السلة

تقام اليوم الخميس، منافسات اليوم الثاني من الدور التمهيدي للبطولة العربية لمنتخبات كرة السلة رقم 23، والتي تقام خلال الفترة من 7 وحتى 17 نوفمبر الجاري والتي تستضيفها صالة 2 باستاد القاهرة الدولي.





ومن المقرر، أن تشهد لقاءات اليوم مواجهتين، تجمع الأولى بين المنتخب الجزائري ونظيره الإماراتي في تمام الخامسة مساءً، فيما يواجه المنتخب البحريني نظيره السعودي في المواجهة الثانية والتي تنطلق في السابعة من مساء اليوم.



