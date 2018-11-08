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طبيب أطفال يوضح أسباب الهرش لدى الأطفال وطرق الوقاية ووسائل العلاج

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 12:31 م
صدى البلد
أسماء عبد الحفيظ
  • طبيب أطفال:
  • ارتداء الملابس الضيقة يسبب الهرش فى الشرجيجب علاج جميع أفراد الأسرة عند إصابة الطفل بالديدان
  • علاج الالتهاب فور ظهوره أهم سبل الوقاية

يلاحظ على الكثير من الأطفال تكرار الهرش فى منطقة الشرج، "صدى البلد" التقى الدكتور مختار فتحى، طبيب الأطفال، ليتعرف على أهم أسباب ذلك وسبل الوقاية وطرق العلاج.

في البداية، أوضح فتحي أن هناك أربعة أسباب للهرش في منطقة الشرج لدى الأطفال هي:

إصابة الطفل بالديدان الدبوسية
الديدان الدبوسية هي نوع من الطفيليات التي تعيش في القناة الهضمية للإنسان، وتحدث نتيجة للعدوى بأكل طعام ملوث أو الأكل بدون غسل الأيدى التى وضعت على أماكن ملوثة تحتوى على بويضات الديدان الدبوسية، وتتجه إلى الأمعاء وتفقس هذه البويضات وتتحول إلى ديدان يافعة تتجه إلى الشرج ليلا لتضع بيضها.

فى هذه الحالة ينصح طبيب الأطفال بعلاج جميع أفراد الأسرة في نفس التوقيت، وتكفي جرعة واحدة من دواء "البيندازول 400 مجم" لكل طفل، ومن الممكن تكرارها بعد أسبوعين.

التهابات حول الشرج
يمكن أن تنتقل للطفل عدوى من أحد أفراد الأسرة، وومن أعراضها احمرار وحكة وألم بالجلد، وذلك لابد من علاجه بواسطة مضادات حيوية موضوعية مناسبة للحالة.

عدم النظافة جيدا بعد قضاء الحاجة
تقع الكثير من الأمهات فى خطأ كبير وهو عدم تعليم الطفل النظافة الشخصية بنفسه جيدا عند التبول أو التبرز، فوجود بعض الفضلات يؤدى إلى تهيج الجلد وحدوث حكة فى الشرج.

ارتداء ملابس داخلية ضيقة
ارتداء الطفل لملابس ضيقة يؤدى إلى تهيج الجلد وحدوث حكة فى الشرج، وينصح الطبيب بارتداء الأطفال الملابس القطنية.

سبل الوقاية من الهرش فى الشرج عند الأطفال
قال فتحي إن الوقاية من الهرش في الشرج عند الأطفال تعتمد على عدد من النقاط، أبرزها:
- تعليم الطفل الحرص على غسل الأيدى جيدا قبل وبعد الطعام، وغسلها بعد الإمساك بباب الحمام والشطاف، لأن هذه الأدوات بيئة خصبة للجراثيم، وعلى جميع الأمهات تطهير الحمام بالكامل جيدا بالمطهرات.

- الحفاظ على نظافة ألعاب الطفل وتطهيرها جيدا قبل وبعد لعب الطفل بها.

- الحرص على قص أظافر الأطفال بصورة دورية، وتوجيه الطفل لكيفية غسل أظافره ويديه بنفسه دون انتقاد بالهدوء والصبر عليه.

- علاج أي التهابات تظهر في الجلد فورا قبل تطور الإصابة.

- غسيل الملايات والمفارش التي ينام عليها الطفل المصاب بالديدان الدبوسية بالماء الساخن جيدا، ويفضل الغلى إن أمكن ووضع بعض المطهرات أثناء الغسل.
طبيب أطفال يوضح أسباب الهرش لدى الأطفال وطرق الوقاية ووسائل العلاج
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