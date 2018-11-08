السجن مدى الحياة لـ سوري متهم بالإرهاب في أمريكا

أعلن مسئولون أمريكيون أن محكمة اتحادية في ولاية أريزونا أدانت سوريا بعد اتهامه في 2011 بتصميم وتجميع قطع إلكترونية لصنع عبوات ناسفة يتم التحكم فيها عن بُعد بهدف شن هجمات على القوات الأمريكية في العراق.





وقالت وزارة العدل الأمريكية أمس الأربعاء إن حكمًا صدر على السوري المعروف باسم أحمد إبراهيم الأحمد (41 عاما) بالسجن مدى الحياة إضافة إلى السجن 30 عاما بعد أن أدانته هيئة محلفين يوم 16 مارس الماضي بست تهم مرتبطة بالإرهاب.





وقال المسئولون إن الأحمد اعتقل في تركيا عام 2011 بموجب مذكرة اعتقال من الشرطة الدولية (الإنتربول) وظل محتجزا هناك حتى تسليمه للولايات المتحدة في أغسطس 2014.





وكان الاتهام الأول الموجه للأحمد هو تصميم وتجميع أجزاء تدخل في صنع أجهزة تفجير لا سلكية ولوحات دوائر إلكترونية تستخدم في العبوات الناسفة التي تزرع على جوانب الطرق لاستهداف القوات الأمريكية في العراق.



