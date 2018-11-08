التخطيط : 5.8% معدل نمو مستهدف بنهاية 2018-2019

تستهدف الحكومة الوصول بمعدل النمو الاقتصادى إلى 5.8% بنهاية العام المالى الجارى 2018-2019، والذى ينتهى فى يونيو من العام القادم، وذلك فى أطار خطة متوسطة المدى تستهدف الوصول بمعدل النمو الاقتصاى إلى 8% بحلول عام 2021/2022.



وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والاصلاح الإدارى أن ذلك يأتى ذلك ضمن برامج وخطط ساهمت فى حفاظ مصر على معدلات النمو الاقتصادى المحققة خلال العام المالى الماضى، وذلك بعد الاعلان عن مؤشر الاداء الاقتصادى للربع الأول من العام الجارى، حيث تم تحقيق 5.3% نموًا اقتصاديًا خلال العام الماضى ، وهى النسبة نفسها التى حققها الاقتصاد المصرى خلال الربع الأول .