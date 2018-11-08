قرارات حاسمة لإدارة الإسماعيلي بعد الخسارة من وادي دجلة

قرر مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان فى اجتماعه، تجميد مستحقات اللاعبين لأجل غير مسمى، وذلك فى أعقاب الأداء المخيب للآمال والخسارة أمام وادى دجلة.



وشدد مجلس الإدارة على أنه سيتم استبعاد أى لاعب ثبت قصوره من أجل تصويب مسار الفريق والعودة لمسيرة الانتصارات والتقدم تدريجيا بجدول الترتيب فى ظل احتلاله مركز متأخر لا يليق باسم وجماهيرية النادى الإسماعيلى.



كما قرر المجلس بعد عقد اجتماعا مع البرازيلى يوسف فييرا المدير الفنى للوقوف على أسباب تراجع النتائج رغم توفير وتلبية جميع الطلبات فى كل الأصعدة، تعيين محمد وهبة فى منصب المدرب العام وقائم بأعمال مدير الكرة، نظرا لكفائته المشهود بها وقدرته على المساهمة فى إعادة الانضباط داخل الفريق.



ونوه مجلس الإدارة بأن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود والوقوف جميعا خلف الفريق، سعيا لتخطى تلك العقبة والعودة سريعا لطريق الانتصارات فى ظل تعدد الاستحقاقات التى يشارك بها الفريق وعلى رأسها دورى أبطال أفريقيا وكأس زايد للأندية الأبطال فضلا عن البطولتين المحليتين.