أمير كرارة يتفاعل مع مهرجان حمو بيكا الجديد

تفاعل النجم أمير كرارة، مع حمو بيكا مغني المهرجانات المثير للجدل، من خلال تعليق لـ كرارة على أغنية بيكا الأخيرة «لون عودك في خدودك»، فكتب الأول عبر حسابه الشخصي على انستجرام، مداعبًا جمهوره قائلًا: «أغنية لون عودك في خدودك.. حمو بيكا فعلًا حلوة».



وعلى جانب آخر، يستكمل أمير كرارة تصوير مشاهد فيلمه الجديد «كازابلانكا»، الذي يدور في إطار الأكشن والتشويق وسوف يتم تصويره بين مصر ودولتين علي أعلي مستوي من التنفيذ بشكل لم يحدث من قبل في السينما المصرية، كما تعاقدت الشركة المنتجة مع شركة لتنفيذ مشاهد الأكشن داخل وخارج مصر من فرنسا.



الفيلم تأليف "هشام هلال" إنتاج "وليد منصور"، "يوسف طاهر"، إخراج "بيتر ميمي"، ويعتبر هذا الفيلم التعاون الأول الذي يجمع النجم "أمير كرارة" مع المنتج "وليد منصور".