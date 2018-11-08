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محافظات

فنادق سيوة كاملة العدد خلال مهرجان التمور

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 09:39 ص
صدى البلد
ايمن محمود
تشهد واحة سيوة حالة من الرواج السياحى تزامنًا مع انطلاق المهرجان الدولي الرابع للتمور، الذي بدأ أمس الأربعاء ويستمر لمدة 3 أيام.

ورفعت جميع فنادق واحة سيوة لافتة كامل العدد قبل بدء المهرجان بأسبوع حيث وصلت نسبة الإشغال فى فنادق سيوة إلى 100%، ما يساهم فى تنشيط سياحة المؤتمرات فى المحافظة.

وأكد محمد جيرى مدير العلاقات العامة بواحة سيوة أن الواحة استقبلت العديد من زائري المحافظة للمشاركة فى فعاليات المهرجان الرابع للتمور المصرية مما عكس حالة من الانتعاش فى الفندق، لافتا إلى أن جميع الغرف كاملة العدد.

وأضاف أن المهرجان له أهمية خاصة فى دعم تمور واحة سيوة وتصديرها خارجيا بالاضافة الى اعادة السياحة للواحة سواء الاجنبية او الداخلية، لافتا الى ضرورة تشجيع مثل هذه المهرجانات لتحقيق الجذب السياحى.
فنادق سيوة كاملة العدد خلال مهرجان التمور
فنادق سيوة كاملة العدد خلال مهرجان التمور
فنادق سيوة كاملة العدد خلال مهرجان التمور
فنادق سيوة كاملة العدد خلال مهرجان التمور
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فنادق سيوة كاملة العدد خلال مهرجان التمور

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