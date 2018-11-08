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أخبار العالم

إسرائيل تدشن تمثالاً مثيراً للجدل لوزيرة الرياضة بتل أبيب

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 09:59 ص
وزيرة الثقافة والرياضة
وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية ميري ريجيف
سمر صالح
ذكرت القناة الثانية العبرية، صباح اليوم الخميس، أن تمثالًا بطول 3.5 متر، لشخصية وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية "ميري ريجيف" وضع صباح اليوم وسط "تل أبيب".

وقالت القناة العبرية، إن الفنان الإسرائيلي، "إيتي زليات"، الذي وضع قبل عام تمثالًا لشخصية رئيس الوزراء "نتنياهو"، قام اليوم بوضع تمثال جديد بنفس المكان، للوزيرة ريجيف، أمامه مرآة كبيرة. 

ونقلت الثانية عن الفنان قوله "عن الوزيرة ريجيف هي شخصية عظيمة بقلب الأمة والشعب الإسرائيلي".

وأضاف: "إن هذا التمثال تقديرا لجهودها وإنجازاتها في مجال الرياضة الثقافة، وخصوصا دورها في سن قانون الولاء بالثقافة".
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