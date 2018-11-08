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اقتصاد

ندوة باتحاد الصناعات حول أحدث تقنيات الطباعة الرقمية وتطبيقاتها.. الأحد

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 09:38 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ولاء عبد الكريم
تعقد شعبة الطباعة الرقمية بغرفة صناعات الطباعة والتغليف المصرية باتحاد الصناعات، ندوة خاصة عن أحدث تقنيات الطباعة الرقمية وتطبيقاتها، عصر الأحد المقبل، بمقر اتحاد الصناعات.

ويحضر الندوة أحمد جابر، رئيس غرفة صناعة الطباعة، والدكتور جورج نوبار، رئيس شعبة الطباعة الرقمية، ويشارك بها بنوك تمويل المطابع ودور النشر، والمطابخ الأميرية، وهيئة البريد، ومطالع غرناطة.
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