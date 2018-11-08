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أخبار العالم

مؤسسة دولية: الصين ستصبح أكبر وجهة سياحية بالعالم عام 2030

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 10:02 ص
صدى البلد
أ ش أ
قالت مؤسسة الأبحاث السياحية "يورومونيتر انترناشيونال" إن الصين ستصبح أكبر وجهة سياحية بالعالم، وستحل محل فرنسا في هذا المجال بحلول عام 2030.

وأضافت المؤسسة – التي تتخذ من لندن مقرًا لها في تقرير نقلته وسائل إعلام صينية اليوم - أن وجهات سياحية مثل الصين يتوقع لها أداء ناجحا في ازدياد السياح إليها، حيث ستحل الصين محل فرنسا كوجهة سياحية رائدة بالعالم بحلول عام 2030، مشيرة إلى العام الجاري سيشهد نحو 4ر1 مليار رحلة حول العالم، بزيادة 5% مقارنة بالعام الماضي، وأن أكثر الازدهار السياحي المتوقع سيكون في منطقة آسيا والمحيط الهاديء، بزيادة 10% هذا العام.

وتابعت المؤسسة أن الرحلات حول العالم ستبلغ نحو 4ر2 مليار رحلة خلال الـ12 عاما القادمة، وستكون الصين أكبر سوق سياحي جاذب إليها بحلول عام 2030، والزيادة الأكبر في السياح ستأتي من آسيا والمحيط الهاديء.

وأشارت المؤسسة إلى أن النمو الاقتصادي وزيادة الدخل في الدول المجاورة والقريبة من الصين، هي من محفزات السفر إلى الصين، بجانب تسهيلات التأشيرة والأحداث الرياضية المهمة مثل: الألعاب الأولمبية الشتوية في الصين عام 2022، والتي من شأنها الإسهام في جذب السياح والزوار إلى الصين.

وتحتل الصين حاليا – وفقا لمنظمة السياحة العالمية - المركز الرابع في قائمة أكثر الدول جذبا للسياح بالعالم، بعد فرنسا والولايات المتحدة وأسبانيا.


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