رئيس مدينة النجيلة يتابع اللمسات الأخيرة لتطبيق منظومة الميكنة الإلكترونية

عقد ممدوح أنور رئيس مدينة النجيلة اجتماعا تنسيقيا لوضع اللمسات الأخيرة لتطبيق المنظومة المتكاملة للميكنة الالكترونية بحضور ندى محمد مسئولة الميكنة للمصالح الحكومية في وزارة التخطيط والمتابعة وناصر النجار نائب رئيس المدينة والعاملين بالمجلس.



وأوضحت المهندسة ندي بعض الملاحظات لتطبيق المنظومة الجديدة وكيفية تطبيقها بسرعة، مؤكدة أن تطبيق المنظومة سيعمل علي رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتبادل المعلومات وتقديم الخدمات بشكل سريع ودقيق.



وأكد ممدوح أنور رئيس المدينة، أنه بالفعل يتم تطبيق المنظومة بشكل تجريبي، لافتا الى انه سيتم إلغاء كافة التعاملات الورقية بداية العام الجديد واستبدالها بالكترونية.



وأشار إلى أن تطبيق الميكنة الإلكترونية من أهم أهداف استراتيجية التنمية المستدامة التي أعدتها مصر لإنشاء منظومة خدمات حكومية فعالة يتم من خلالها تقديم الخدمات للجمهور بالسرعة والكفاءة المطلوبة.



وأضاف أن سرعة تطبيق منظومة الميكنة الالكترونية تأتي للحفاظ علي المال العام ومحاربة الفساد وتسهيل التعامل مع المواطنين وتحسين بيئة العمل للموظفين وتوفير الرقابة من الإدارة العليا.