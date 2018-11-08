تعرف على مناطق الكثافات المرورية بالطرق والمحاور اليوم.. فيديو

أعلن اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، استمرار الإغلاق الجزئي لامتداد شارع رمسيس، من شارع أفريقيا وحتى شارع الشركات، نظرًا لوجود أعمال إنشاءات بامتداد محور المشير طنطاوي، لافتا إلى أن الإغلاق سيستمر لمدة 4 أشهر.



وقال "هشام"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر الفضائية الأولى، اليوم، الخميس، أن هناك كثافات مرورية بالمنطقة المغلقة بشارع رمسيس، حيث وجه المواطنين بسلك محور النصر تجاه شارع عبد الله الشناوي.



وأوضح أن هناك كثافات مرتفعة ستواجه القادمين من الطريق الزراعي المتجهين إلى مدينة السلام، موجهًا قائدي المركبات بسلك محور المرج وطريق شبرا بنها الحر.

