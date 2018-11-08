أثينا عاصمة الابتكار الأوروبية لعام 2018

اختيرت العاصمة اليونانية أثينا، العاصمة الأوروبية للابتكار لعام 2018، حسبما جاء في إعلان من جانب كارلوس مويداس المفوض الأوروبي للبحث والعلوم والابتكار.



وجاء الإعلان، وفق صحيفة "جريك ريبورتر" اليونانية، خلال قمة الويب المنعقدة في العاصمة البرتغالية لشبونة.



وتمنح الجائزة إلى المدن التي تساهم في إيجاد نظم بيئية إبداعية ديناميكية والتي تشرك المواطنين في الحكم وصنع القرار، وتلك التي تدير بنجاح استخدام الابتكار من أجل تحسين حياة مواطنيها حتى تنال هذا الشرف السنوي.



وتفوقت أثينا على خمس مدن أوروبية، وتبلغ قيمة الجائزة التي ستحصل عليها مليون يورو بينما تتلقى المدن التي وصلت للتصفيات النهائية 100 ألف يورو لكل واحدة منها.