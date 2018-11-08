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أخبار العالم

سول: تأجيل مباحثات كوريا الشمالية وأمريكا تم بطلب من بيونج يانج

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 10:07 ص
صدى البلد
أ ش أ
قالت وزيرة الشؤون الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج هوا، اليوم الخميس، إن تأجيل الاجتماع رفيع المستوى بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، الذي كان مقررا اليوم، تم بطلب من بيونج يانج.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن وزيرة الشؤون الخارجية الكورية الجنوبية قولها - أمام المجلس التشريعي - إنها تلقت معلومات بشأن المسألة من الجانب الأمريكي خلال اجتماع للتشاور جرى عقده بين الجانبين مؤخرا.

وكان مُقررا أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الخميس مع المسؤول في حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية كيم يونج تشول، لكن وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت بشكل مفاجئ أمس إرجاء الاجتماع إلى أجل غير مُحدد، عازية التأجيل إلى ازدحام الجدول الزمني للمقابلات الدبلوماسية.
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