رومانيا العاشرة عالمياً كأرخص خدمة للإنترنت ذات النطاق العريض

احتلت رومانيا المرتبة العاشرة بين الدول الأرخص في العالم من حيث الإنترنت ذو النطاق العريض وتبلغ تكلفته 42ر14 دولارا أمريكيا شهريا في المتوسط.





وأفاد بحث جدي - حسبما ذكر موقع "رومانيا إنسايدر" الإخباري- أن جميع الدول 13 في منطقة شرق أوروبا تقع ضمن الدول 50 الأرخص في العالم.





وجاء في البحث، الذي أجرته مؤسسة بحثية بريطانية، أنه على الرغم من رخص حزمة الإنترنت ذات النطاق العريض في رومانيا إلا أنها تتميز بالسرعة حيث يحتل ذلك البلد مكانة دائمة ضمن أكثر البلدان العشرة الأسرع في العالم في هذا المجال.





وتصدرت إيطاليا وفرنسا وألمانيا وموناكو والمملكة المتحدة القائمة في أوروبا الغربية، وعلى الجانب الآخر جاءت لوكسمبورج والنرويج وأيسلندا وجزر فارو وسويسرا ضمن أغلى الدول في انترنت النطاق العريض وجاءت أوكرانيا كأرخص دولة في العالم في مجال الانترنت ذي الحزمة العريضة.



