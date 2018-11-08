ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

تعاون بين الجامعات الصينية والإيرلندية في مجال علوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 09:58 ص
صدى البلد
أ ش أ
وقعت عدة جامعات صينية اتفاقيات تعاون مع نظيرتها في أيرلندا للتعاون الوثيق في مجال أبحاث الذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسوب.

ووقع معهد دبلن للتكنولوجيا اتفاقية مع جامعة العلوم الالكترونية والتكنولوجيا في الصين لتأسيس معهد أيرلندي- صيني مشترك للأبحاث والعلوم والتكنولوجيا.

كما وقعت جامعة ماينوث اتفاق تعاون لتأسيس كلية دولية جديدة للهندسة في جامعة فوتشو بالصين، ويهدف المشروع المشترك لدعم التبادل الاكاديمي والثقافية وتمهيد الشراكة المستقبلية في مجال الابحاث والابتكار لا سيما في مجالات علوم الحاسوب والذكاء الصناعي.

وذكرت صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية أن جامعتي " دبلن سيتي" و"ووهان" أقامتا أيضا مشروع تعاون في درجة الماجستير في مجال الهندسة.
loading...

ترشيحاتنا

اسعار الذهب اليوم الخميس 8-11-2018

جورج وسوف يصل القاهرة استعدادا لحفل ساقية الصاوي.. غدا

الصحة تعلن الانتهاء من 45 ألف جراحة ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار

طارق الأدور يعلن التشكيل المتوقع للأهلي أمام الترجي ..فيديو

عمرو وردة يقود باوك أمام بطل المجر بالدوري الأوروبي.. اليوم

علاء عزت: طائرات غريبة تتابع تدريبات الأهلي في تونس

رونالدو بعد هزيمة يوفنتوس: مانشستر لا يستحق

مانشستر يونايتد يكرر إنجازه التاريخي أمام يوفنتوس بدوري الأبطال

7 حيل سريعة تخلصك من دهون البطن بسرعة لا تتوقعينها

الوفد يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد حساب على فيس بوك

مستشار المفتي يوضح سبب تحريم زواج الأشقاء من الرضاعة

طريقة عمل شكشوكة خضراوات بأسهل الخطوات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنادق سيوة كاملة العدد خلال مهرجان التمور

أسعار غير متوقعة لإطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. شيرين عبد الوهاب تتفوق على إيفانكا ترامب.. صور

تفاصيل مرعبة في الغابة.. عقاب قاس من رجل متوحش لزوجته بسبب الغيرة

بلقيس تبهر متابعيها بفستان كشمير ..صور

بعد ظهور بسمة بوسيل الأخير.. أسرار رشاقة المشاهير بعد الولادة.. صور

فيديو

الملا: مستمرون في توصيل الغاز بقسط شهري 30 جنيها لمدة 6 سنوات.. فيديو
تعرف على مناطق الكثافات المرورية بالطرق والمحاور اليوم.. فيديو
تعرف على الحالة المرورية اليوم.. وأبرز الأعمال والإصلاحات على الطرق
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وتتوقع سقوط أمطار على معظم الأنحاء
خالد ميري: الإعلام العالمي تحدث عن منتدى الشباب بشكل إيجابي ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟