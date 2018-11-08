تعاون بين الجامعات الصينية والإيرلندية في مجال علوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي

وقعت عدة جامعات صينية اتفاقيات تعاون مع نظيرتها في أيرلندا للتعاون الوثيق في مجال أبحاث الذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسوب.



ووقع معهد دبلن للتكنولوجيا اتفاقية مع جامعة العلوم الالكترونية والتكنولوجيا في الصين لتأسيس معهد أيرلندي- صيني مشترك للأبحاث والعلوم والتكنولوجيا.



كما وقعت جامعة ماينوث اتفاق تعاون لتأسيس كلية دولية جديدة للهندسة في جامعة فوتشو بالصين، ويهدف المشروع المشترك لدعم التبادل الاكاديمي والثقافية وتمهيد الشراكة المستقبلية في مجال الابحاث والابتكار لا سيما في مجالات علوم الحاسوب والذكاء الصناعي.



وذكرت صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية أن جامعتي " دبلن سيتي" و"ووهان" أقامتا أيضا مشروع تعاون في درجة الماجستير في مجال الهندسة.