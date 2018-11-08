ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

دراسة : الآباء يفضلون الأبناء والأمهات يفضلن البنات

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 09:58 ص
صدى البلد
أ ش أ
أشارت دراسة حديثة إلى أن الأمهات يفضلن البنات والآباء يفضلون الصبية.

وسعى الباحثون إلى اختبار فرضية العالم "تريفرس ويلارد" ، الذى تنبأ بأن الآباء والأمهات فى ظروف جيدة، تتجه الأمهات إلى الإستثمار فى بناتهن ، فى مقابل إستثمار الآباء فى أبناءهم .

وأشار الباحثون فى جامعة "واشنطن"، من خلال تجربة على الإنترنت لقياس التفضيلات النفسية الضمنية والصريحة، والتفضيلات السلوكية الضمنية للأبناء أو البنات على حد سواء كدالة فى وضعهم الإجتماعى والإقتصادى.

تساعد نتائج البحث على فهم النتائج المتناقضة فى كثير من الأحيان على الأفضليات الجنسية للأبناء، والمنافسة على المصالح الوراثية بين الذكور والإناث والقيود الإقتصادية على الأسر، وآثار الممارسات الثقافية على تعقيد النتائج التطورية لإستراتيجيات الاستثمار فى الأبناء.
loading...

ترشيحاتنا

7 حيل سريعة تخلصك من دهون البطن بسرعة لا تتوقعينها

أشياء في منتهى الغرابة يطلبها الأمير تشارلز من موظفيه كل صباح

سعر صرف الريال والعملات العربية اليوم الخميس

بلقيس تبهر متابعيها بفستان كشمير ..صور

صحف الإمارات: تحركات قطرية مريبة في العراق لمصلحة إيران.. استقالة وزير العدل الأمريكي بناء على طلب ترامب.. مسلمتان تفوزان بعضوية الكونجرس لأول مرة.. والكرملين يستبعد التطبيع مع واشنطن

رامي جاد يكشف حقيقة إلغاء جمارك السيارات عام 2019

الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وتتوقع سقوط أمطار على معظم الأنحاء

دعم بطاقات التموين.. تعرف على خطوات تقديم تظلم لتصحيح البيانات

أسعار الذهب والعملات الأجنبية بالأسواق اليوم.. فيديو

راموس يتبرأ من دم هافيل وإبعاد كونتي

بطاقات التموين.. فتح باب تظلمات تحديث البيانات السبت المقبل

بعد ساعات من مشادة مع ترامب.. البيت الأبيض يعلق دخول مراسل CNN

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنادق سيوة كاملة العدد خلال مهرجان التمور

أسعار غير متوقعة لإطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. شيرين عبد الوهاب تتفوق على إيفانكا ترامب.. صور

تفاصيل مرعبة في الغابة.. عقاب قاس من رجل متوحش لزوجته بسبب الغيرة

بلقيس تبهر متابعيها بفستان كشمير ..صور

بعد ظهور بسمة بوسيل الأخير.. أسرار رشاقة المشاهير بعد الولادة.. صور

فيديو

الملا: مستمرون في توصيل الغاز بقسط شهري 30 جنيها لمدة 6 سنوات.. فيديو
تعرف على مناطق الكثافات المرورية بالطرق والمحاور اليوم.. فيديو
تعرف على الحالة المرورية اليوم.. وأبرز الأعمال والإصلاحات على الطرق
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وتتوقع سقوط أمطار على معظم الأنحاء
خالد ميري: الإعلام العالمي تحدث عن منتدى الشباب بشكل إيجابي ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟