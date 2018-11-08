دراسة : الآباء يفضلون الأبناء والأمهات يفضلن البنات

أشارت دراسة حديثة إلى أن الأمهات يفضلن البنات والآباء يفضلون الصبية.



وسعى الباحثون إلى اختبار فرضية العالم "تريفرس ويلارد" ، الذى تنبأ بأن الآباء والأمهات فى ظروف جيدة، تتجه الأمهات إلى الإستثمار فى بناتهن ، فى مقابل إستثمار الآباء فى أبناءهم .



وأشار الباحثون فى جامعة "واشنطن"، من خلال تجربة على الإنترنت لقياس التفضيلات النفسية الضمنية والصريحة، والتفضيلات السلوكية الضمنية للأبناء أو البنات على حد سواء كدالة فى وضعهم الإجتماعى والإقتصادى.



تساعد نتائج البحث على فهم النتائج المتناقضة فى كثير من الأحيان على الأفضليات الجنسية للأبناء، والمنافسة على المصالح الوراثية بين الذكور والإناث والقيود الإقتصادية على الأسر، وآثار الممارسات الثقافية على تعقيد النتائج التطورية لإستراتيجيات الاستثمار فى الأبناء.