شاهد.. اشتباك بين ترامب وأحد المراسلين داخل البيت الأبيض

عرضت فضائية "الحدث"، اليوم الخميس، مقطع فيديو لمشادة كلامية بين الرئيس الامريكى دونالد ترامب وأحد المراسلين في إذاعة "cnn".



وقال الرئيس ترامب للمراسل: "عليك أن تدعنى أدير الدولة وأنت تدير CNN، وإن فعلت ذلك لكانت نسب مشاهداتكم أفضل.. وهذا يكفى".



وأشار "ترامب إلى المراسل قائلًا له: "هذا يكفى.. هذا يكفى.. هذا يكفى"، ولكن المراسل استكمل حديثه مما أثار إندهاش الحاضرين كما أدى إلى غضب ترامب.



ورد المراسل قائلًا لترامب: "هل أنت قلق حيال التحقيق بشأن روسيا؟".



وأوضح ترامب: "أنا لست قلقا من أى شئ مع التحقيق الروسي لأنه خدعة"، موجهًا له: "دع الميكروفون".



وأضاف: "على CNN أن تخجل من نفسها لأنهم دعوك تعمل معهم.. أنت شخص فظ وغليظ".





