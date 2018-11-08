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شاهد.. اشتباك بين ترامب وأحد المراسلين داخل البيت الأبيض

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 09:54 ص
صدى البلد
شيماء مجدي
عرضت فضائية "الحدث"، اليوم الخميس، مقطع فيديو لمشادة كلامية بين الرئيس الامريكى دونالد ترامب وأحد المراسلين في إذاعة "cnn".

وقال الرئيس ترامب للمراسل: "عليك أن تدعنى أدير الدولة وأنت تدير CNN، وإن فعلت ذلك لكانت نسب مشاهداتكم أفضل.. وهذا يكفى".

وأشار "ترامب إلى المراسل قائلًا له: "هذا يكفى.. هذا يكفى.. هذا يكفى"، ولكن المراسل استكمل حديثه مما أثار إندهاش الحاضرين كما أدى إلى غضب ترامب.

ورد المراسل قائلًا لترامب: "هل أنت قلق حيال التحقيق بشأن روسيا؟".

وأوضح ترامب: "أنا لست قلقا من أى شئ مع التحقيق الروسي لأنه خدعة"، موجهًا له: "دع الميكروفون".

وأضاف: "على CNN أن تخجل من نفسها لأنهم دعوك تعمل معهم.. أنت شخص فظ وغليظ".


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