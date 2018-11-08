7 حيل سريعة تخلصك من دهون البطن بسرعة لا تتوقعينها

هل تعانين من دهون البطن وتشكل لكِ الكثير من الإزعاج؟ إليكِ أسرع حيل تخلصك منها يقدمها موقع "بولد سكاى" الهندى للحصول على بطن مسطح دون مجهود.



1- المشي: عليك بالمشى ساعة يوميا تساعد رياضة المشى على إنقاص الوزن وحرق أسرع للدهون.



2- تناولي الكثير من الألياف فهي تنظم حركة الأمعاء وتحمي من مشاكل الهضم وتشعرك بالشبع.



3-شفط البطن: تمرين بسيط يمكنك ممارسته أثناء الجلوس أو القيام بأعمال المنزل فقط بشفط أكبر قدر من الهواء من الرئتين واحتفظي بهذه الوضعية لمدة 10 ثوانٍ.



4- خففي من الملح: قلل من تناول الملح فهو يتسبب فى احتجاز الماء فى الجسم وزيادة الوزن وحدوث الكثير من المشاكل الصحية.



5- مارسي رياضة السباحة: فهي مسلية وفعالة لتلطيف عضلات الجسم وحرق دهون البطن.



6- تناولي بذور دوار الشمس: غنية بالأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة التي تقلل خطر الإصابة بالأمراض القلبية والسكري.



7- تناولي السمك: فهو غني بأحماض أوميجا 3 وهي دهون لا يتم تخزينها في الجسم بل تسهل حرق الدهون، خاصة تلك الموجودة في البطن، لذا تناولي السمك بقدر ما تستطيعين.