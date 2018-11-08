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مرأة

7 حيل سريعة تخلصك من دهون البطن بسرعة لا تتوقعينها

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 10:03 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
هل تعانين من دهون البطن وتشكل لكِ الكثير من الإزعاج؟ إليكِ أسرع حيل تخلصك منها يقدمها موقع "بولد سكاى" الهندى للحصول على بطن مسطح دون مجهود.

1- المشي: عليك بالمشى ساعة يوميا تساعد رياضة المشى على إنقاص الوزن وحرق أسرع للدهون.

2- تناولي الكثير من الألياف فهي تنظم حركة الأمعاء وتحمي من مشاكل الهضم وتشعرك بالشبع.

3-شفط البطن: تمرين بسيط يمكنك ممارسته أثناء الجلوس أو القيام بأعمال المنزل فقط بشفط أكبر قدر من الهواء من الرئتين واحتفظي بهذه الوضعية لمدة 10 ثوانٍ.

4- خففي من الملح: قلل من تناول الملح فهو يتسبب فى احتجاز الماء فى الجسم وزيادة الوزن وحدوث الكثير من المشاكل الصحية.

5- مارسي رياضة السباحة: فهي مسلية وفعالة لتلطيف عضلات الجسم وحرق دهون البطن.

6- تناولي بذور دوار الشمس: غنية بالأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة التي تقلل خطر الإصابة بالأمراض القلبية والسكري.

7- تناولي السمك: فهو غني بأحماض أوميجا 3 وهي دهون لا يتم تخزينها في الجسم بل تسهل حرق الدهون، خاصة تلك الموجودة في البطن، لذا تناولي السمك بقدر ما تستطيعين.
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