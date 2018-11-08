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أخبار العالم

الأردن: برنامج إسرائيل النووي أخطر تهديد للأمن في المنطقة

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 10:04 ص
صدى البلد
سمر صالح
أكد رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية، خالد طوقان، أن برنامج الأسلحة النووية الإسرائيلي يظل مصدرًا لانتشار أسلحة الدمار الشامل في المنطقة وأخطر تهديد للأمن.

وفي كلمة ألقاها خلال الدورة الـ12 لأعمال منتدى عمان الأمني، أشار طوقان إلى ضرورة تطبيق قاعدة عدم الانتشار النووي على الصعيد العالمي ودون استثناء وفقًا لوكالة "معا" الفلسطينية.

وأوضح المسؤول الأردني أنه نتيجة لرفض الكيان الإسرائيلي المستمر الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار، لا يزال السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط بعيد المنال، فضلا عن أن ذلك، بالإضافة إلى القدرة النووية الصهيونية، سيتسبب في سباق تسلح نووي محتمل في الشرق الأوسط.
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