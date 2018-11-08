الأردن: برنامج إسرائيل النووي أخطر تهديد للأمن في المنطقة

أكد رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية، خالد طوقان، أن برنامج الأسلحة النووية الإسرائيلي يظل مصدرًا لانتشار أسلحة الدمار الشامل في المنطقة وأخطر تهديد للأمن.





وفي كلمة ألقاها خلال الدورة الـ12 لأعمال منتدى عمان الأمني، أشار طوقان إلى ضرورة تطبيق قاعدة عدم الانتشار النووي على الصعيد العالمي ودون استثناء وفقًا لوكالة "معا" الفلسطينية.



