طريقة عمل حشو فطيرة التونة

كشفت الشيف هالة فهمي طريقة تحضير فطيرة التونة خلال برنامج «سفرة وطبلية» على قناة صدى البلد.





وأوضحت فهمي مقادير حشو فطيرة التونة كالتالي «علبة تونة، بصلة مفرومة، فلفل أخضر مفروم، بقدونس مفروم،ملح – كمون- شطة، عصير ليمون».





وتابعت «مقادير عجينة فطيرة التونة تشمل « كوب ونصف دقيق، ملعقة كبيرة زيت، ملعقتين كبيرتين سمنة، ملعقة صغيرة سكر، رشة ملح، كمية ماء حسب الحاجة».





طريقة عمل فطيرة التونة:

افردي عجينة الباف باستري، وقطعيها إلى أجزاء أصغر بالحجم الذي تريدينه.





اخلطي التونة مع الجبن، والزيتون، والبندورة، والبقدونس، ثمّ تبّلي الخليط بالفلفل الأسود، والملح.





افردي حشوة التونة على قطع عجينة الباف باستري، ثمّ لفّي كل قطعة لتأخذ شكل المثلث أو أي شكل آخر حسب الرغبة.



