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برلمان

برلماني: الدولة تصب كامل اهتمامها على تحسين البيئة التعليمية

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 10:48 ص
المنظومة التعليمية
المنظومة التعليمية
ماجدة بدوي
استجاب محمد علي عبد الحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لمبادرة رئيس الجمهورية؛ للاهتمام بتطوير التعليم، وذلك بالتبرع بـ520 مقعدا لطلبة مدارس الجيزة.

وأكد "عبد الحميد"، فى بيان له أهمية المشاركة المجتمعية في تقليل كثافة الطلاب والتخفيف عن كاهل أولياء الأمور، بالإضافة لسد احتياجات المدارس وتطوير العملية التعليمية؛ تنفيذا لمبادرة الرئيس، مشيرا إلى أهمية توفير مقعد لكل طالب يبلغ سن التعليم، لأن هذا تحدِّ يواجهه المجتمع ككل وليس صناع القرار فقط.

وأشار عضو البرلمان إلى أن اهتمام الدولة منصب حاليا على تحسين البيئة التعليمية للطلاب؛ لزيادة قدرتهم على التحصيل الدراسي، وتحقيق أهداف منظومة التعليم في الارتقاء بمخرجاتها.

وشدد على ضرورة الاهتمام بتطوير المناهج التعليمية وإدخال التكنولوجيا بها، مشيدا بإدخال التابلت ببعض المدارس كمرحلة أولى، لأن الأهتمام بتطوير فكر وعقل الأجيال المقبلة من أهم التحديات، لأنهم بناة المستقبل.
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