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أخبار العالم

إسرائيل تتخذ إجراءً عاجلًا ضد مغنى بريطاني شهير بسبب فلسطين

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 11:06 ص
صدى البلد
سمر صالح
قالت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، إن إسرائيل ستتخذ إجراءًا عاجلًا ضد ملحن ومؤلف موسيقي دولي معروف.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن وزارة الخارجية الإسرائيلية تجري مناقشات موسعة للبحث في كيفية مواجهة المغني والمؤلف الموسيقي البريطاني، روجر ووترز.

وأكدت الهيئة أو القناة العبرية على موقعها الإلكتروني الناطق بالعبري أن ثمة مداولات تجريها وزارة الخارجية الإسرائيلية للتوصل إلى نتائج مهمة وعاجلة تتعلق بالمغني والملحن والمؤلف الموسيقي البريطاني المعروف، روجر ووترز، والمشهود له مساندته للقضية الفلسطينية.
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