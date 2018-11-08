برلماني يطالب الحكومة بكشف حساب حول قيمة رسوم النظافة

أعلن طارق حسانين، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، رفضه للتعديلات الجديدة لقانون النظافة العامة، والتي وافق عليها مجلس الوزراء فى اجتماعه الأخير، بشأن حق رئيس الوزراء فى تحديد فئات الرسوم الخاصة بالنظافة.





وأوضح "حسانين"، فى بيان له، إن تحديد الرسوم الشهرية يجب النص عليه فى القانون، وان ذلك من سلطة مجلس النواب وليس الحكومة، مؤكدا أنه سيطالب الحكومة بتقديم كشف حساب للمجلس حول قيمة رسوم النظافة التى وصلتها على مدار السنوات الثلاثة الماضية وأوجه إنفاقها.



