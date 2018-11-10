المفوضية السامية لحقوق الإنسان بسيول: سجون كوريا الشمالية الأسوأ في العالم.. التجارب النووية تكلف بيونج يانج الكثير والشعب أولى بثمنها.. عائلات لم تلتق منذ 70 عاما

سين بولسن ممثل مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بسيول:

انتهاكات حقوق الإنسان بكوريا الشمالية فريدة من نوعها وحرية الأفراد مقيدة

المجاعة في عام 1997 أودت بحياة مليون مواطن كوري شمالي

السجون غير آدمية والكثير يلقون حتفهم بداخلها

الفساد والرشوة تغذي بقاء النظام والمعضلة ليست في "كيم أون" وحده









أكدت سين بولسن، ممثل المفوض السامي لحقوق الإنسان حول كوريا الشمالية، بمكتب سيول التابع للأمم المتحدة، على أن مكتب المفوضية تم افتتاحه بالعاصمة الكورية الجنوبية سيول عام 2015 بعد أن بدأت عملية فحص حالات تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية قبل ذلك بعام في 2014 وحالات اختراقات.





وتابعت خلال لقائها بوفد صحفي مصري يزور العاصمة الكورية الجنوبية سيول هذا الأسبوع، أن الاختراقات في حالات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية فريدة من نوعها، حيث لا يمكن للمواطنين الانتقال والسفر من مكان إلى مكان دون إذن مسبق من السلطات وكذلك لا يوجد فرصة للدخول لشبكة الإنترنت، كما لا يمكن تأسيس منظمة دون إشراف حكومي وغير ذلك من الأمور التي تقيد حرية الأفراد ولا تتفق مع مباديء حقوق الإنسان.





وأشارت إلى أن واحدة من النساء فرت من كوريا الشمالية بسبب عدم وجود فرصة العمل المناسبة التي كانت تحلم أن تكونها بعد أن حصلت على تعليمها العالي وتم توظيفها في أحد المصانع إلا أنها هربت بعد أن وجدت بعض زميلاتها مكثن في نفس الوظيفة لمدد تزيد عن 13 عاما دون ترقية وحاولت الفرار وفي أول محاولة لها وفشلت وسجنت وعذبت ولكنها نجحت في المرة التالية وتعيش حياة كريمة وتشعر بالفخر الآن في كوريا الجنوبية.





وأوضحت بولسن أن معظم من يفرون يعبرون الحدود الكورية الشمالية- الصينية على الرغم من الحراسة الشديدة والجنود المنتشرين على هذه الحدود، وأن معظم الهاربين في الغالبية من النساء حيث تتجاوز نسبتهم 80% ومعظمهم يتم استغلالهن جنسيا.





وشددت على أن الحياة في كوريا الشمالية صعبة وخطيرة ولذلك تسعى النساء للهرب إما عن طريق سماسرة ويتم بيعهم لرجال صينيون راغبون في الزواج أو يتم استغلالهم كعمالة لكثير من العائلات الصينية أو يتم استغلالهم في عمليات الدعارة، مبينة أن المأساة لدى هؤلاء النساء هي أنهن لا يملكن أوراق ثبوتية ولا يستطيعون اللجوء للسلطات المحلية الصينية بسبب خوفهن من إعادتهن لكوريا الشمالية مرة أخرى ولذلك يتم استغلالهن.





وقالت إن عقوبات الأمم المتحدة علىى كوريا الشمالية لا تمس تماما المساعدات الإنسانية ومنها الغذاء والدواء التي يسمح لمنظمات الأمم المتحدة بالدخول لتوصيلها للشعب، حيث لا يسمح لكثير من المنظمات بالدخول هناك.





وأوضحت أن هذه المساعدات ليست بالدرجة الكافية ولكنها تساعد إلى حد ما، مشيرة إلى أن العاملين في مجال حقوق الإنسان لا يسمح لهم بالدخول إلى كوريا الشمالية على مختلف المستويات.





وحول طريقة الحصول على المعلومات عن الظروف الإنسانية للشعب الكوري الشمالي، بينت بولسن أن هناك صور للأقمار الصناعية لمخيمات السجون المنشرة داخل البلاد وكذلك ملاحظات المنظمات التي تعمل في مجال حقوق الإنسان، قائلة إن هذه ليست الصورة الحقيقية للوضع على الأرض لأن الوضع أسوأ بكثير ولكن هذه البيانات تساعد إلى حد كبير لتقديم المشورة للمجتمع الدولي لتقديم المساعدات والوقوف بجانب الكوريين الشماليين.





ولفتت إلى أن أعداد المهاجرين بلغت 32 ألف مهاجر كوري شمالي ولكن الأرقام تتناقص كل عام عن العام السابق بسبب ارتفاع تكلفة السفر عبر الحدود كما ارتفعت نسبة المخاطرة في عملية الهرب، لافتة إلى أن المفوضية تتواصل مع الصين بشكل دائم لوقف إعادة الفارين لكوريا الشمالية، خاصة وأن الكثير من الفارين لهم عائلات فرت مسبقا لكوريا الجنوبية.





وأردفت أن عائلات تعيش في كوريا الجنوبية تتواصل مع مكتب المفوضية كي يمارس بعض الضغط على بيونج يانج من خلال العلاقات مع بكين للسماح لعائلاتهم بالخروج ولم الشمل، لافتة أنه في كثير من الأحيان لا يستجيب الطرف الآخر لهذه الضغوط ولكن يجب المحاولة.





وقالت إن القاعدة الأساسية للنجاح في عبور الحدود هي الهروب عبر الصين ثم إلى لاوس أو تايلاند وفي هذه الدول تتم مساعدتهم للوصول إلى كوريا الجنوبية.





وشددت على أن الكوريين الشماليين يعبرون الحدود الكورية الصينية كلما سنحت الفرصة، والمفوضية تساعد من ينجح منهم وبعد أن يصلوا لكوريا الجنوبية تتابعهم وتتحدث معهم كل شهر للتعرف على انتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد ولكنها لا تعرف شيئا عن الاخرين الذين لا ينجحون وأوضاعهم المأساوية وهل تمت محاكمتهم أم تم قتلهم.





وتابعت نقابل اللاجئين كلما كان ممكنا وهناك منهم من نجح في الهرب بعد أن أعيد إلى كوريا الشمالية أكثر من مرة حيث يتم وضعهم في أماكن احتجاز لاتليق بالبشر ويتم تعذيبهم والجو داخل الزنزانة حار جدا في الصيف ولاتوجد أدوات تدفئة في الشتاء والحمام عبارة عن جردل صغير وهناك نقص في الطعام وربما يحصلون على وجبة من الذرة كل يومين والمياه غير صالحة للشرب ولا يوجد دواء. وسردت أوضاع 40 سيدة نجحن في الهرب ووصفن حالة السجن المختلط اللاتي كن يعشن فيه حيث لم تكنن النساء تتمتع بأي خصوصية في الحمام. ووصفن كيف تم تجريدهن من ملابسهن قبل أن يدخلن للزنزانة وهناك إهانة كبيرة للمرأة فلا توجد خصوصية في أي شيء ومعروف أن سجون كوريا الشمالية هي الأسوأ في العالم وليس لها مثيل في العالم.





وهناك تقرير سابق لمفوضية حقوق الإنسان أكد أن كوريا الشمالية لا يوازيها مكان في انتهاكات حقوق الإنسان أعده القاضي الأسترالي ما يكل كيربي Kirby والأندونيسي مارسوكي داروسمان Marsuky Darusman والصربية سونيا بيسريكو Sonia Biserko.





وردا على سؤال حول إجبار الكورويون على العمل القسري الذي يقوم به النظام الكوري الشمالي لصالح بعض الدول قالت "سين" إن هذا الأمر يمثل ضربة لحقوق الإنسان حيث يحصل العمال على 20% والنظام يحصل على 80% من أجور هؤلاء العمال من الدول المضيفة ولكن الأمر معقد بعض الشيء لأن العمال أنفسهم يتقدمون للالتحاق بهذه الأعمال في الخارج باعتبارها الفرصة الوحيدة ليرى مكان آخر غير كوريا الشمالية كما أن هناك شروط للقيام بذلك منها أن يكون الشخص لديه أسرة في كوريا الشمالية حتى لا يفكر في الهرب وعدم العودة كما أنه يحصل على مقابل مادي حتى ولو ضئيل لكنه أفضل من العمل في بلاده مجانا لصالح النظام.

وشددت على أن الاتحاد الأوروبي توقف تماما عن جلب العمالة من كوريا الشمالية إلا أن هناك بعض الدول مثل قطر تستمر في هذا الأمر ولكن هذا يعد خرقا لحقوق الإنسان حتى من البلد المضيف.





وأكدت أن حالة حقوق الإنسان لم تتغير حتى بعد لقاءات كيم وترامب أو لقاءات كيم وموون، إلا في إتاحة الفرصة للعائلات المنقسمة للقاء داخل الحدود الشمالية لمدة يوم أو يومين وهناك 60 ألف ينتظرون لقاء عائلاتهم وبسمح كل مرة فقط بزيارة 100 إلى 200 رد والأمر كان متوقفا منذ 2015 وهنا حالات صعبة فابن لم يقابل أباه طية حياته وعندما قابله كان عمر الابن 60 عاما والأب 90 عاما وهذا الأمر مؤلم للغاية.

وحول الأفلام التي يتم تصويرها عندما يزور أحد الصحفيين كوريا الشمالية حول الحياة في بيونج يانج وكمية السعادة التي تظهر بهذه الأفلام قالت سين:"إن كل شيء يتم التحكم فيه عن طريق الحكومة وبالفعل يوجد في العاصمة الكثير من الأماكن الجميلة ولكن العاصمة هي في الحقيقة جزيرة للصفوة الموالين للنظام ومن ينتقد يتم عزله في المناطق الريفية ولا توجد لهم آراء سياسية على الإطلاق.

وحول المجاعة التي حدثت في البلاد 1996 قالت "سين" إن حوالي مليون إنسان فقدوا حياتهم خلالها والذين استطاعوا البقاء للحياة هم من خالفوا القوانين لأن الحكومة عجزت عن توفير المواد الغذائية لهم بسبب انفاقها الكثير على التجارب النووية التي تتكلف أموالا طائلة تفي باحتياجات الشعب من الغذاء.



