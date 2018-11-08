ضبط تشكيل عصابي للاتجار بالمخدرات في شبراخيت

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة خلال حملة للقضاء على بؤر المخدرات بإشراف اللواء جمال الرشيدى مدير الأمن، وبتوجيهات اللواء محمد هندى مدير المباحث، من القبض على تشكيل عصابي للاتجار بالمخدرات مكون من 3 عاطلين وبحوزتهم 15 قطعة حشيش تزن 150 جراما.





وكانت وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة شبراخيت مفادها قيام كل من : أحمد ع م 28 سنة عاطل،محمد إ ع ع سن 25 سنة عاطل ،حسن م ح ال 18 سنة، عاطل، ومقيمون شبراريس بمركز شبراخيت تفيد بتكوين تشكيلً عصابي فيما بينهما يتزعمه الأول تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة متخذون من مدينة شبراخيت والمدن المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي .





وبتقنين الإجراءات قامت عدة مأموريات استهدفت المتهمين بأماكن ترددهما أسفرت عن ضبطهما حال مزاولتهما نشاطهما الإجرامي بمدينة شبراخيت وبحوزتهما (15) قطعة لمخدر الحشيش تزن حوالى ( 150 ) جراما، مبلغ مالى 290 جنيها و3 هواتف محمولة.



