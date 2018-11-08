تحرير 188 محضر إشغال بشوارع وقرى ديرمواس بالمنيا

تواصل الوحدة المحلية لمركز ديرمواس بالمنيا جهودها في تنظيم حملات رفع الإشغالات وإزالة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة ، تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بتكثيف حملات الازالات ، للحفاظ على رقعة الأراضى وحرم الطريق العام .





وقال المهندس على غلاب رئيس المركز، إنه تم خلال الشهر الماضى تحرير 188 محضر إشغال بشوارع وقرى ديرمواس ، وتنفيذ إزالة 67 حالة مخالفة لبناء بدون ترخيص ، بالإضافة إلى إزالة 192 حالة تعدى على أملاك الدولة والأرض الزراعية ب14 قرية بديرمواس (نزلة بدرمان – تل بنى عمران – كفر خزام – طوخ -السوالم – العمارية الشرقية – عزب التل – بندرديرمواس – دلجا – بنى حرام –زرابى الرحمانية – تانوف -الناصرية).



