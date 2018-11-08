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محافظات

تحرير 188 محضر إشغال بشوارع وقرى ديرمواس بالمنيا

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 12:30 م
صدى البلد
ايمن رياض
تواصل الوحدة المحلية لمركز ديرمواس بالمنيا جهودها في تنظيم حملات رفع الإشغالات وإزالة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة ، تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بتكثيف حملات الازالات ، للحفاظ على رقعة الأراضى وحرم الطريق العام .

وقال المهندس على غلاب رئيس المركز، إنه تم خلال الشهر الماضى تحرير 188 محضر إشغال بشوارع وقرى ديرمواس ، وتنفيذ إزالة 67 حالة مخالفة لبناء بدون ترخيص ، بالإضافة إلى إزالة 192 حالة تعدى على أملاك الدولة والأرض الزراعية ب14 قرية بديرمواس (نزلة بدرمان – تل بنى عمران – كفر خزام – طوخ -السوالم – العمارية الشرقية – عزب التل – بندرديرمواس – دلجا – بنى حرام –زرابى الرحمانية – تانوف -الناصرية).

وأضاف أن هذه الحملات تأتى في إطار التصدي لكل من تسول له نفسه التعدى على حق من حقوق الدولة ،مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كل التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية وعرض تقارير دورية عن حملات الإزالة داخل المحافظة.
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