صحة القليوبية: حملة لفحص أفراد معسكر قوات الأمن

أكد الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنه جرى التنسيق مع قوات الأمن بالمحافظة؛ لتسهيل انتقال فرق الفحص الطبية إلى مراكز ونقاط الشرطة لفحص أفرادها والمسجونين، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس "سي" والأمراض غير السارية.



وأضاف الطباخ أنه الفرق الطبية توجهت إلي مراكز الشرطة وقوات الأمن؛ لتقديم الخدمة الطبية لهم، اعترافا بفضلهم في حماية الوطن والمصريين، فهم الساهرين على خدمة شعب بأكمله، والاهتمام بصحتهم؛ أقل ما يمكن تقديمه لهم.

