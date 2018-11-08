بيطري الشرقية: معوقات تحول دون تطبيق منظومة الذبح الآلي للدواجن

أكد الدكتور أشرف توفيق مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية صعوبة تطبيق منظومة الذبح الآلي للدواجن داخل المجازر حيث تحتاج إلى وقت إلى جانب وجود معوقات تحول دون ذلك حاليا.



وأضاف "توفيق" في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد أن ثقافة المواطنين وخاصة في القرى التي تعتمد على شراء الدواجن حية وذبحها أمامهم وعدم شراء الدواجن مجمدة بالإضافة إلي عدم جاهزية المجازر جميعها في الوقت الحالي لاستيعاب العدد المراد ذبحه.



وأشار إلي أن القوى الاستيعابية للسوق المصري لشراء الكميات التي سوف يتم ذبحها داخل المجازر تعد مخوفا أساسيا ورئيسيا في تنفيذ منظومة الذبح الآلي للدواجن.

